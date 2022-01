Giorgio Manetti affonda Uomini e Donne e la De Filippi | “Scandaloso che Gemma sia lì”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)è tornato a parlare della sua exGalgani ma stavolta non ha lesinato una frecciatina a dir poco velenosa ae alla stessa Maria De, che tengono ancora la dama in trasmissione., infatti, trova “” che si continui a proporre un personaggio comein televisione. “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovoproporla in televisione” ha dichiarato, facendo notare come la Galgani guardi spesso Maria Decon aria smarrita, come se si aspettasse di sapere da lei come comportarsi e cosa fare. “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie” ha ...

stato uno dei volti più osservati e chiacchierati di Uomini e Donne , insieme a Gemma Galgani e alla loro passata storia on/off. Ma oggi avrebbe deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, confezionando un affondo alla dama torinese e allo stesso dating show che le ha dato ampio spazio in tv.