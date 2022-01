Giochi invernali 2022, le immagini delle sedi di gara a Pechino. Tutto sigillato all’interno di una gigante “bolla” di 200 chilometri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 4 febbraio, l’accensione del calderone Olimpico darà il via ai Giochi invernali di Beijing 2022. Dal momento che Pechino è la prima città al mondo a ospitare sia l’edizione estiva che quella invernale, diverse sedi dei Giochi del 2008 saranno riutilizzate per le Olimpiadi invernali. Ecco le immagini dello stadio nazionale, noto anche come “Nido d’uccello” e del Centro acquatico nazionale, soprannominato “Cubo d’acqua” per il suo design a forma di scatola. La Cina ha sigillato le Olimpiadi di Pechino all’interno di un’impenetrabile bolla gigante che si estende per quasi 200 chilometri al fine di contrastare il Coronavirus. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 4 febbraio, l’accensione del calderone Olimpico darà il via aidi Beijing. Dal momento cheè la prima città al mondo a ospitare sia l’edizione estiva che quella invernale, diversedeidel 2008 saranno riutilizzate per le Olimpiadi. Ecco ledello stadio nazionale, noto anche come “Nido d’uccello” e del Centro acquatico nazionale, soprannominato “Cubo d’acqua” per il suo design a forma di scatola. La Cina hale Olimpiadi didi un’impenetrabileche si estende per quasi 200al fine di contrastare il Coronavirus. L'articolo proviene da Il ...

