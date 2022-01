Elezioni Quirinale | al via il terzo scrutinio a Montecitorio Il primo a votare è sempre Bossi

Advertising

LaStampa : Quirinale, è stallo tra Draghi e i partiti: avanza lo spettro delle elezioni anticipate - SkyTG24 : Quirinale, la Lancia Flaminia pronta per il nuovo presidente - Corriere : Berlusconi ancora ricoverato: «Un'infezione». Le visite di Marina e le telefonate con Tajani - OlderGf : 'Da anni sogno un candidato senza social: sono pronta a votarlo fosse pure del Ku Klux Klan, basta che col cappucci… - clriolo : @Marco_dreams @paolo_r_2012 @Bulla_Adriano @LilianaArmato @PiramideRossa @anubi_matt @SerglocSergio @ve10ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Quirinale

Roma, 26 gennaio 2022 Al via il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'ultimo nel quale è richiesto il quorum dei due terzi dell'Assemblea, pari a 673 voti. Primo a votare ...Le schede bianche sono state 527 ma con 39 preferenze il più votato è risultato l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ieri aveva ottenuto 16 consensi nelleper il...Da domani, 26 gennaio, cambia il quorum per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. La soglia dei voti necessari per eleggere il successore di Sergio Mattarella scenderà infatti dai 2/3 a ...La saga che porterà all'elezione del presidente della Repubblica è arrivata al terzo capitolo. Dopo due nulla di fatto, anche il terzo giorno - l'ultimo a ...