È possibile un social network di approfondimento? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Forse un altro modo di fare social networking è possibile. Quando abbiamo appreso del progetto Cosanepensate.it, la prima idea che ci siamo fatti in redazione è che un approdo a un risultato del genere sarebbe un toccasana per l’ecosistema dell’informazione e – soprattutto – delle opinioni in libertà che animano e popolano i social network. Si tratta, in breve, di sottoporre all’attenzione di una community alcuni temi, in forma di editoriale o di intervista. La differenza con le altre piattaforme sta nella natura dell’interazione: non c’è il commento in libertà, quello offensivo, quello fuori contesto. Piuttosto, si parla di una vera e propria intervista all’utente che, dunque, verrà sollecitato su temi specifici. Un approccio decisamente fuori dagli schemi. LEGGI ANCHE > Il mondo in una Klyp: come ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Forse un altro modo di fareing è. Quando abbiamo appreso del progetto Cosanepensate.it, la prima idea che ci siamo fatti in redazione è che un approdo a un risultato del genere sarebbe un toccasana per l’ecosistema dell’informazione e – soprattutto – delle opinioni in libertà che animano e popolano i. Si tratta, in breve, di sottoporre all’attenzione di una community alcuni temi, in forma di editoriale o di intervista. La differenza con le altre piattaforme sta nella natura dell’interazione: non c’è il commento in libertà, quello offensivo, quello fuori contesto. Piuttosto, si parla di una vera e propria intervista all’utente che, dunque, verrà sollecitato su temi specifici. Un approccio decisamente fuori dagli schemi. LEGGI ANCHE > Il mondo in una Klyp: come ...

Advertising

SkySport : Mancini: 'Balotelli non è carta della disperazione. Scamacca titolare a marzo? Possibile' #SkySport #Mancini… - giornalettismo : È possibile un social d'approfondimento? L'utenza è disposta a rinunciare al commento superficiale per analizzare… - PlutoTVIT : @CiccaAndre In generale stiamo lavorando per raggiungere tutti i dispositivi il prima possibile. Non appena avremo… - igorducati : RT @SkySport: Mancini: 'Balotelli non è carta della disperazione. Scamacca titolare a marzo? Possibile' #SkySport #Mancini #Balotelli #Scam… - SkySport : Mancini: 'Balotelli non è carta della disperazione. Scamacca titolare a marzo? Possibile' #SkySport #Mancini… -

Ultime Notizie dalla rete : possibile social Stefanos: 'Contro Sinner il mio match perfetto' ... magari metto un post, ma poi cerco di dimenticarmi del telefono il più possibile. A casa è diverso, ci passo davvero tanto tempo, ma durante i tornei preferisco riposare anche dai social". "Sì, da ...

Elezione, Letta: "Proporre la candidatura della Casellati assurdo e incomprensibile: fa saltare tutto' Letta e la candidatura della Casellati che è 'incomprensibile': l'Enrico furioso sui social Un ... Un Pd 'che farà il possibile per bloccarla'. Insomma, la fuga in avanti di Matteo Salvini è stata ...

Digital transformation: l'impatto dei tool askanews ... magari metto un post, ma poi cerco di dimenticarmi del telefono il più. A casa è diverso, ci passo davvero tanto tempo, ma durante i tornei preferisco riposare anche dai". "Sì, da ...Letta e la candidatura della Casellati che è 'incomprensibile': l'Enrico furioso suiUn ... Un Pd 'che farà ilper bloccarla'. Insomma, la fuga in avanti di Matteo Salvini è stata ...