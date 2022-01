Covid, notizie. Regioni chiedono superamento colori e regole più semplici a scuola. LIVE (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le Regioni chiedono, tra l'altro, lo stop alla sorveglianza sanitaria per gli asintomatici e alla dad per gli studenti vaccinati. Lento calo dei casi, record di guariti ma 468 vittime conteggiate ieri. Morto per Covid in ospedale a Torino un bambino di dieci anni. A New York confermato l'obbligo delle mascherine Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le, tra l'altro, lo stop alla sorveglianza sanitaria per gli asintomatici e alla dad per gli studenti vaccinati. Lento calo dei casi, record di guariti ma 468 vittime conteggiate ieri. Morto perin ospedale a Torino un bambino di dieci anni. A New York confermato l'obbligo delle mascherine

