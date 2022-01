Calcio a 5, Europei 2022: Spagna-Azerbaijan 2-2, pareggio scoppiettante (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spagna e Azerbaijan hanno pareggiato per 2-2 nella fase a gironi degli Europei 2022 di Calcio a 5. Al MartiniPlaza di Groningen (Paesi Bassi). Gli azeri sono passati in vantaggio al 10? grazie a una autorete di Lozano, ma due minuti dopo Gomez ha impattato. Atayev rilancia l’Azerbaijan al 17?, poi al 31? Lozano si riscatta e impatta. La Spagna si è portata al secondo posto del gruppo D con 4 punti, a due lunghezze di distacco dalla Georgia e con 3 punti di vantaggio sull’Azerbaijan. Lo scontro diretto tra Georgia e Spagna definirà le prime due posizioni. Credit: Uefa.com Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)hanno pareggiato per 2-2 nella fase a gironi deglidia 5. Al MartiniPlaza di Groningen (Paesi Bassi). Gli azeri sono passati in vantaggio al 10? grazie a una autorete di Lozano, ma due minuti dopo Gomez ha impattato. Atayev rilancia l’al 17?, poi al 31? Lozano si riscatta e impatta. Lasi è portata al secondo posto del gruppo D con 4 punti, a due lunghezze di distacco dalla Georgia e con 3 punti di vantaggio sull’. Lo scontro diretto tra Georgia edefinirà le prime due posizioni. Credit: Uefa.com

