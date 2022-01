Basket: Leonardo Candi, oltre un mese di stop per frattura al piede destro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non c’è pace per Leonardo Candi. Il giocatore tra i più importanti dell’Unahotels Reggio Emilia è costretto a un altro stop, dopo quello provocato dalla distorsione alla caviglia sinistra di due settimane fa. Un infortunio ben peggiore gli è capitato ieri, durante degli esercizi di riattivazione. Il play nativo di Bologna, infatti, ha subito una frattura da strappo alla base del quinto metatarso, com’è stato evidenziato dagli esami strumentali effettuati a Villa Salus, proprio a Reggio Emilia. Il tutto si traduce in uno stop che sarà superiore ai 40 giorni, dopo i quali verrà rivalutato. Basket: Olimpia Milano, riposizionata la gara di Eurolega con lo Zenit. Nuovi calendari europei anche per Treviso e Reggio Emilia Il tutto va ad aggiungersi alla serie di sfortuna del periodo della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non c’è pace per. Il giocatore tra i più importanti dell’Unahotels Reggio Emilia è costretto a un altro, dopo quello provocato dalla distorsione alla caviglia sinistra di due settimane fa. Un infortunio ben peggiore gli è capitato ieri, durante degli esercizi di riattivazione. Il play nativo di Bologna, infatti, ha subito unada strappo alla base del quinto metatarso, com’è stato evidenziato dagli esami strumentali effettuati a Villa Salus, proprio a Reggio Emilia. Il tutto si traduce in unoche sarà superiore ai 40 giorni, dopo i quali verrà rivalutato.: Olimpia Milano, riposizionata la gara di Eurolega con lo Zenit. Nuovi calendari europei anche per Treviso e Reggio Emilia Il tutto va ad aggiungersi alla serie di sfortuna del periodo della ...

La Pallacanestro Reggiana perde Leonardo Candi La società emiliana ha comunicato i tempi di recupero del playmaker . La Pallacanestro Reggiana ha comunicato che nella giornata di martedì 25 gennaio, nel corso di alcuni eserc ...

