Angers-Saint Etienne 0-1, salvezza in Ligue 1 ancora possibile per “Les Verts” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'autogol di Mendy in Angers-Saint Etienne rilancia Les Verts in Ligue 1. La zona salvezza occupata dal Bordeax dista solo cinque punti Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'autogol di Mendy inrilancia Lesin1. La zonaoccupata dal Bordeax dista solo cinque punti

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 | Il #SaintEtienne torna al successo: ad #Angers decide l'autogol di Batista #Mendy - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Angers vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni #Ligue1 #26gennaio - blab_live : #Ligue1, #SCOASSE @AngersSCO @ASSEofficiel situazione drammatica per Les Verts. Probabili formazioni, #pronostico… - periodicodaily : Angers vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni #Ligue1 #26gennaio - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Angers vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni #Ligue1 #26gennaio -