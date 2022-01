Amici 21, è accaduto un fatto molto grave: era già successo in passato? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un evento successo questa settimana ad Amici 21 ha scatenato i fan del programma che hanno trovato una similitudine con quanto successo lo scorso anno. Il serale del talent show si avvicina sempre di più e gli allievi sono messi alle strette dai loro professori che chiedono e pretendono sempre di più da loro, visto Leggi su youmovies (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un eventoquesta settimana ad21 ha scatenato i fan del programma che hanno trovato una similitudine con quantolo scorso anno. Il serale del talent show si avvicina sempre di più e gli allievi sono messi alle strette dai loro professori che chiedono e pretendono sempre di più da loro, visto

Advertising

FabioGibaldo : @donata_vigoni @Severin546 @ScaltritiLab @Ironiachannel gli ospedali d’Italia e del mondo (a meno che non si voglia… - ilbaro67 : RT @Valenti63339244: I MASS-MEDIA AL SERVIZIO DEL FALSARIO SONO UN PERICOLO MORTALE Cari amici, siamo entrati nel tempo in cui “satana è… - Nicola23453287 : RT @Valenti63339244: I MASS-MEDIA AL SERVIZIO DEL FALSARIO SONO UN PERICOLO MORTALE Cari amici, siamo entrati nel tempo in cui “satana è… - maurogab1 : RT @Valenti63339244: I MASS-MEDIA AL SERVIZIO DEL FALSARIO SONO UN PERICOLO MORTALE Cari amici, siamo entrati nel tempo in cui “satana è… - attilascuola : RT @Valenti63339244: I MASS-MEDIA AL SERVIZIO DEL FALSARIO SONO UN PERICOLO MORTALE Cari amici, siamo entrati nel tempo in cui “satana è… -