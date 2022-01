Volley femminile | Serie A1 | Monza batte Trento nel recupero e vola in testa alla classifica!

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha sconfittocon uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-18; 25-19) neldella tredicesima giornata dellaA1 di. Si tratta del match non andato in scena lo scorso 26 dicembre a causa delle molteplici positività al Covid-19. Le brianzole si sono imposte di fronte al proprio pubblico, infilano il dodicesimo sigillo stagionale e balzano inclassifica generale! Momento storico per il Vero, che ha tre punti di vantaggio su Conegliano e sei su Novara, anche se le venete e le piemontesi hanno disputato rispettivamente due e una partita in meno., Champions League: Perugia incamera la vittoria a tavolino contro il Cannes, quarti di finale vicini Prestazione corale da ...

