Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 19:10 (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la vibrazione microfono Giuliano Ferrigno oggi pomeriggio è ripresa la seduta in comune del parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica Avvia il secondo scrutinio con il premium Degli elettori che torna a 1009 dei due terzi dell’assemblea che sta la 673 dopo che la camera questa mattina ha convalidato l’elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano da una riaperta alle 15 anche Il seggio speciale allestita per il voto dei parlamentari positive in quarantena a casa del coronavirus rispetto a lunedì mattina quando erano stati comunicati 17 casi ieri sera il numero dei contagiati era salita a 22 ma oggi le richieste trasmette agli uffici della camera Sono 16 quanto si apprende da fonti parlamentari i grandi elettori della Lega hanno votato scheda bianca così ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la vibrazione microfono Giuliano Ferrigno oggi pomeriggio è ripresa la seduta in comune del parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica Avvia il secondo scrutinio con il premium Degli elettori che torna a 1009 dei due terzi dell’assemblea che sta la 673 dopo che la camera questa mattina ha convalidato l’elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano da una riaperta alle 15 anche Il seggio speciale allestita per il voto dei parlamentari positive in quarantena a casa del coronavirus rispetto a lunedì mattina quando erano stati comunicati 17 casi ieri sera il numero dei contagiati era salita a 22 ma oggi le richieste trasmette agli uffici della camera Sono 16 quanto si apprende da fonti parlamentari i grandi elettori della Lega hanno votato scheda bianca così ...

