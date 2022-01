Tutto sul libro di Francesca Michielin, Il Cuore è Un Organo: prezzo, data di uscita (Di martedì 25 gennaio 2022) Il libro di Francesca Michielin ha un titolo e una data di uscita. Si intitola Il Cuore è Un Organo il suo primo romanzo e sarà disponibile nelle libreria nel mese di marzo. La prossima settimana la vedremo in Liguria, impegnata al Festival di Sanremo 2022, ma non in gara. Francesca Michielin calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo al fianco di Emma Marrone e per lei dirigerà l’orchestra. Le due poi duetteranno nella serata dei duetti e delle cover. A riflettori spenti, per Francesca Michielin il percorso continua verso le librerie. Il Cuore è Un Organo (Mondadori), è il titolo del suo romanzo d’esordio preordinabile da oggi su tutti gli store ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ildiha un titolo e unadi. Si intitola Ilè Unil suo primo romanzo e sarà disponibile nelle libreria nel mese di marzo. La prossima settimana la vedremo in Liguria, impegnata al Festival di Sanremo 2022, ma non in gara.calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo al fianco di Emma Marrone e per lei dirigerà l’orchestra. Le due poi duetteranno nella serata dei duetti e delle cover. A riflettori spenti, peril percorso continua verso le librerie. Ilè Un(Mondadori), è il titolo del suo romanzo d’esordio preordinabile da oggi su tutti gli store ...

