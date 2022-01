Stop the War sta con Putin (Di martedì 25 gennaio 2022) "I politici britannici stanno giocando con il fuoco alimentando la tensione intorno all’Ucraina”, scrive Stop the War, il gruppo inglese nato dopo l’11 settembre contro la guerra e le guerre, “Tory e Labour si stanno superando a vicenda in un’inutile bellicosità”. Fin dalla sua creazione, Stop the War ha introdotto una visione pacifista a senso unico: contro le guerre sì, ma soltanto quelle portate avanti dagli occidentali. Nel tempo ha trovato un’alleanza solida con Momentum, il gruppo che portò all’elezione a capo del Labour di Jeremy Corbyn, a sua volta grande sostenitore di Stop the War. Questo approccio risultò chiaro nella gestione della crisi siriana: Stop the War era contro qualsiasi intervento occidentale a sostegno della popolazione siriana, ma non condannava né il regime di Damasco né i russi intervenuti a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) "I politici britannici stanno giocando con il fuoco alimentando la tensione intorno all’Ucraina”, scrivethe War, il gruppo inglese nato dopo l’11 settembre contro la guerra e le guerre, “Tory e Labour si stanno superando a vicenda in un’inutile bellicosità”. Fin dalla sua creazione,the War ha introdotto una visione pacifista a senso unico: contro le guerre sì, ma soltanto quelle portate avanti dagli occidentali. Nel tempo ha trovato un’alleanza solida con Momentum, il gruppo che portò all’elezione a capo del Labour di Jeremy Corbyn, a sua volta grande sostenitore dithe War. Questo approccio risultò chiaro nella gestione della crisi siriana:the War era contro qualsiasi intervento occidentale a sostegno della popolazione siriana, ma non condannava né il regime di Damasco né i russi intervenuti a ...

