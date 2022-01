“Signora, ma è pipì”. Imbarazzo in studio, Paolo Bonolis incredulo: “Si era emozionata?” (Di martedì 25 gennaio 2022) Si chiama Eleonora Agazzani, ma si è presentata a Paolo Bonolis e al pubblico di spettatori con lo pseudonimo Sara Freccia Freccia. Nel suo quotidiano è solita partecipare a sfilate in qualità di indossatrice, da oltre dodici anni scrive canzoni ed il suo grande sogno è quello di studiare al conservatorio. La sua esibizione è andata bene ad Avanti un altro, peccato però per come si è conclusa. L’incidente trasmesso durante il gioco televisivo è stato imbarazzante. Si era appena esibita sulle note del suo brano dal titolo Dolci note fra le dita, quando ha rivelato, senza vergogna, la sua attrazione per Luca Laurenti. “Sono molto attratta dal suo fondoschiena e mi piacerebbe dargli uno schiaffetto”, le sue parole che hanno generato grande ilarità nello studio televisivo di Avanti un altro. Così, Paolo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 25 gennaio 2022) Si chiama Eleonora Agazzani, ma si è presentata ae al pubblico di spettatori con lo pseudonimo Sara Freccia Freccia. Nel suo quotidiano è solita partecipare a sfilate in qualità di indossatrice, da oltre dodici anni scrive canzoni ed il suo grande sogno è quello di studiare al conservatorio. La sua esibizione è andata bene ad Avanti un altro, peccato però per come si è conclusa. L’incidente trasmesso durante il gioco televisivo è stato imbarazzante. Si era appena esibita sulle note del suo brano dal titolo Dolci note fra le dita, quando ha rivelato, senza vergogna, la sua attrazione per Luca Laurenti. “Sono molto attratta dal suo fondoschiena e mi piacerebbe dargli uno schiaffetto”, le sue parole che hanno generato grande ilarità nellotelevisivo di Avanti un altro. Così,...

fdl9229 : La signora si è davvero fatta la pipì addosso dall'emozione ???? #avantiunaltro - mylifesmess : nel pomeriggio ho fatto un giro in centro e ho visto una signora fare pipì in mezzo alla strada - Dona64L : @_MayBeRob @NathanDelMare la faccia della signora Carmela, la bidella, quando mi abbassai le mutandine e feci pipì… - 93SOURDIESEL : RT @91HVARRY: quanto è fastidioso il rumore della pipì nel vaso ceh un casino assurdo per liberare la vescica ti sente anche la signora al… - 91HVARRY : quanto è fastidioso il rumore della pipì nel vaso ceh un casino assurdo per liberare la vescica ti sente anche la signora al primo piano -