Senegal-Capo Verde | Sadio Mane segna ed esce | infortunio dopo uno scontro

In cinque minuti Sadio Mane si prende la scena di Senegal-Capo Verde, match degli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Prima ha fatto espellere il portiere Vozinha (avversari in 9) ma è rimasto a terra proprio a seguito del fallo di gioco (scontro durissimo). Poi ha segnato con un destro a giro che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. E infine ha dovuto dare forfait proprio per le scorie dello scontro precedente: accompagnato dai medici a bordo campo, l'attaccante del Liverpool ha lasciato il campo a Bamba Dieng, Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami, il Ct Cisse spera non sia nulla di grave. SportFace.

