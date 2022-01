Scuola e Covid, proposta Regioni: solo sintomatici a casa (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Superare il sistema dei colori e semplificare le regole per la Scuola. E’ quanto chiedono le Regioni al governo. “Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti delle Regioni hanno condiviso in modo unanime”, ha dichiarato oggi Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni, dopo una riunione a Roma con i presidenti di Regione. Superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all’esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai sintomatici rappresentano i caposaldi di un documento che sarà inviato al Governo e che sarà una ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Superare il sistema dei colori e semplificare le regole per la. E’ quanto chiedono leal governo. “Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti dellehanno condiviso in modo unanime”, ha dichiarato oggi Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle, dopo una riunione a Roma con i presidenti di Regione. Superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all’esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata airappresentano i caposaldi di un documento che sarà inviato al Governo e che sarà una ...

