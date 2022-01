Sapienza racconta pandemia con un documentario

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – L’Universitàdi Romala: mercoledì 26 gennaio, alle ore 11, presso l’Aula magna del Rettorato avrà luogo la proiezione del‘Se non ora quando’, ideato e realizzato da Marina Ciampi, docente della, con la regia di Carlo Boni. Il filmato, girato a Roma nel pieno della, ne documenta gli aspetti di straordinarietà sul piano urbano, sociale, economico e umano. La forza visiva delle immagini, potenziata dalla voce d’eccezione di Franco Ferrarotti, padre della Sociologia in Italia, è accompagnata dalla descrizione di testimoni della cultura, dell’arte, dell’istruzione, delle forze dell’ordine, della religione e delle strutture assistenziali. “Questa iniziativa ha un valore non soltanto simbolico e documentale per il momento che ...