Ratzinger ammette di aver fornito false informazioni sugli abusi (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex Papa Joseph Ratzinger ammette di aver fornito false informazioni sui 4 casi di abusi sessuali. Durante il suo periodo come arcivescovo a Monaco. Tra il 1977 e il 1982. Insabbiando il caso di un sacerdote accusato di numerosi reati sessuali. Ratzinger ammette di aver fornito false informazioni? Secondo una dichiarazione scritta del suo segretario privato

