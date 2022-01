(Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “a palazzo Chigi. E’ impensabile pensare di mettersi a costruire undurante la pandemia e con l’Europa chedarci decine di miliardi. Stiamo scherzando? Oggi i cittadini vogliono che in quel palazzo si voti un buon presidente della Repubblica e velocemente. E che il parlamento e ilcontinuino a dare loro una mano pensando più alle bollette del gas e dell’elettricità piuttosto che al presidente della Repubblica. Io penso che nel M5s qualsiasi nome proposto da Conte debba passare dagli iscritti”. Lo ha detto il parlamentare del M5S Danilo, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ItaliaViva : Fatemi fare un'ultima battuta sul Quirinale: questa barzelletta che #Toninelli fa parte del centrosinistra mentre… - CiprianiEnryco : #Quirinale gli italiani si meriterebbero Toninelli pdr... ?????????????? - Lopinionista : Quirinale, Toninelli (M5S): 'Draghi deve rimanere al governo' - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Quirinale, Toninelli 'Centrodestra crea il caos' - - Giusepp44982368 : RT @Corriere: Il ritorno di Azzolina, Casalino e Toninelli: il fotoracconto di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Toninelli

Agenzia ANSA

Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Danilo: 'nome proposto da Conte dovrà passare per voto iscritti' 'Credo che qualsiasi nome proposto ufficialmente dal presidente Conte debba passare per gli iscritti', ha detto il ..."Per il bene del Paese escluderei Draghi. Deve rimanere lì dove sta per portare a termine quello che è stato iniziato". Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli (Alexander ...Anche per il secondo giorno di votazioni si va verso scheda bianca. Mercoledì terza votazione e nuovo giro di incontri tra forze politiche. Letta: ...