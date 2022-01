Quirinale: Conte a centrodestra, non ha prelazione su nomi (Di martedì 25 gennaio 2022) "Sulle proposte del centrodestra ci riserviamo di fare una valutazione ma che nessuno vanti un diritto di prelazione a eleggere il Capo dello Stato". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Sulle proposte delci riserviamo di fare una valutazione ma che nessuno vanti un diritto dia eleggere il Capo dello Stato". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - Antonella_O_O : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | 'Abbiamo affidato al timoniere una nave che è ancora in difficoltà non ci sono le condizioni per ca… - zazoomblog : Quirinale Conte: Draghi? Non si può cambiare ora - #Quirinale #Conte: #Draghi? #cambiare -