Pinocchio di Guillermo Del Toro su Netflix a dicembre 2022

Netflix rilascia oggi il teaser ufficiale di "Pinocchio di Guillermo del Toro", in arrivo a dicembre 2022 solo su Netflix. Che tipo di film sarà "Pinocchio" di Guillermo del Toro? Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

