Oroscopo di Paolo Fox oggi, Mercoledì 26 Gennaio 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Gennaio 26 2022 Ariete Vi trovate in una condizione di vantaggio per quanto riguarda i prossimi tre giorni, anche perché abbiamo una Luna molto favorevole, specialmente giovedì e venerdì. E’ vero che ci sono ancora tanti attriti planetari, Venere e Marte sono contrari, però guardando le stelle di Marzo ed Aprile c’è come un’apertura, allora non possiamo escludere che già ora voi sappiate da che parte andare, da che parte stare, in che modo sviluppare un sentimento. Piano piano, anche a livello familiare possono nascere belle soddisfazioni! Toro La Luna è ancora opposta e questo può significare che c’è qualche sbandamento, qualche tensione di troppo. Però vogliamo essere positivi, vogliamo pensare a questo periodo come ad un periodo evolutivo, ed ecco ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022) L’diFox per26Ariete Vi trovate in una condizione di vantaggio per quanto riguarda i prossimi tre giorni, anche perché abbiamo una Luna molto favorevole, specialmente giovedì e venerdì. E’ vero che ci sono ancora tanti attriti planetari, Venere e Marte sono contrari, però guardando le stelle di Marzo ed Aprile c’è come un’apertura, allora non possiamo escludere che già ora voi sappiate da che parte andare, da che parte stare, in che modo sviluppare un sentimento. Piano piano, anche a livello familiare possono nascere belle soddisfazioni! Toro La Luna è ancora opposta e questo può significare che c’è qualche sbandamento, qualche tensione di troppo. Però vogliamo essere positivi, vogliamo pensare a questo periodo come ad un periodo evolutivo, ed ecco ...

Advertising

italiaserait : Oroscopo Paolo Fox domani, 27 gennaio 2022: le previsioni in anteprima - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di domani 26 Gennaio, segno per segno - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 26 gennaio e tutti i segni: amore lavoro e fortuna - #Oroscopo #Paolo #Acquario… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 26 gennaio e tutti i segni: amore lavoro e fortuna - #Oroscopo #Paolo… - controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? -