Neve ad Atene | lo spettacolo del Partenone

Advertising

Agenzia_Ansa : Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per la Grecia colpita dal maltempo e dalla… - 3BMeteo : Il #meteoscatto di oggi è da #Atene sotto una bufera di #neve ?????? - 3BMeteo : Vi portiamo in #Grecia colpita da #neve e gelo eccezionale. Vere bufere ad #Atene #meteoMondo ???? - PolymathItalian : RT @MMmarco0: A sinistra Istanbul, a destra Atene. Entrambe 'sepolte' da oltre 40 cm di neve. - 72pare : RT @MMmarco0: A sinistra Istanbul, a destra Atene. Entrambe 'sepolte' da oltre 40 cm di neve. -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Atene

Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per la Grecia colpita dal maltempo e dallache ha ricopertoe la collina dove sorge il Partenone . Il gelo ha portato alla chiusura del Parlamento e delle scuole. Secondo Costas Lagouvardos, direttore di ricerca dell'Osservatorio ...Il maltempo si è scagliato sull'Italia nelle ultime ore ma sfiorandola soltanto: il Burian che in queste ore sta ancora colpendo la Grecia, conmemorabile ad(accumuli in alcuni quartieri anche di 40 - 50 cm) e Mykonos e gelo intenso che insiste da alcuni giorni tra Penisola Ellenica e Turchia. Gli effetti di questi sbuffi freddi ...Gli effetti di questi sbuffi freddi si sono fatti sentire sulle estreme regioni a sud: bufere nevose hanno anche travolto la Calabria, con accumuli importanti sulla Sila e nevicate senza accumulo fino ...La tempesta Elpida, "Speranza", ha colpito la Grecia con forti nevicate. Atene e l'Acropoli sono state ricoperte da un suggestivo manto bianco. Il traffico è in tilt e le scuole sono chiuse non solo n ...