Mondo Rai/Appuntamenti e novità (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Viaggio senza Ritorno”, una puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” che ha già conquistato e commosso il pubblico, andrà in onda su Rai1 domani alle 21.25. Alberto Angela racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corso della puntata si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Ma nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e oppositori del regime in altre parti d’Italia subirono la stessa sorte. Pochi scamparono alla cattura e pochissimi sopravvissero agli stenti e gli orrori dei campi di sterminio. Tra loro la senatrice a ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Viaggio senza Ritorno”, una puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” che ha già conquistato e commosso il pubblico, andrà in onda su Rai1 domani alle 21.25. Alberto Angela racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corso della puntata si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Ma nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e oppositori del regime in altre parti d’Italia subirono la stessa sorte. Pochi scamparono alla cattura e pochissimi sopravvissero agli stenti e gli orrori dei campi di sterminio. Tra loro la senatrice a ...

cinemaecritica : La Peggiore Persona del Mondo Nomination Oscar Vicina? Scopri Tutto su… - BebePausini : RT @Martina83135533: Perché #LauraPausini merita di condurre #Eurovision2022: • parla italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese •… - LuigiF97101292 : RT @UmbertoexIT: @fdragoni A Radio Rai (servizio pubblico) veramente sembra di vivere in un mondo parallelo: il loro pensiero non va oltre… - Foy84 : RT @UmbertoexIT: @fdragoni A Radio Rai (servizio pubblico) veramente sembra di vivere in un mondo parallelo: il loro pensiero non va oltre… - susrrr : Sulla RAI è un continuo di programmi demenziali di gente senza mascherina alternati a pubblicità come quella di Nap… -