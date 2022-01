Minimarket nel centro storico, il Tar blocca la delibera (Di martedì 25 gennaio 2022) Al momento il sindaco Gualtieri e il suo assessore al Commercio non hanno una linea su Minimarket e ambulanti al centro di Roma Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Al momento il sindaco Gualtieri e il suo assessore al Commercio non hanno una linea sue ambulanti aldi Roma

Ultime Notizie dalla rete : Minimarket nel Minimarket nel centro storico, il Tar blocca la delibera comunale Il Tar ha fermato la delibera varata dalla ex giunta Raggi che vieta nuove aperture nel centro di Roma. Perciò il Comune, nonostante l'atto sia stato emanato da una giunta precedente a quella attuale, dovrà rivedere quanto approvato. E soprattutto risolvere al più presto la questione ...

Tentata rapina in un mini market a Roccadaspide, la titolare mette in fuga i banditi Tempo di Lettura: 2 minuti Paura nella serata di ieri in un minimarket di Roccadaspide dove alcuni banditi hanno fatto irruzione con l'intento di derubare il ... hanno fatto irruzione nel locale, ...

Il Tar ha fermato la delibera varata dalla ex giunta Raggi che vieta nuove aperture nel centro di Roma. Perciò il Comune, nonostante l'atto sia stato emanato da una giunta precedente a quella attuale, dovrà rivedere quanto approvato. E soprattutto risolvere al più presto la questione.

Tempo di Lettura: 2 minuti Paura nella serata di ieri in un minimarket di Roccadaspide dove alcuni banditi hanno fatto irruzione con l'intento di derubare il locale. Sono stati messi in fuga dalla titolare dell'esercizio commerciale dopo aver tentato il colpo.