Le botte e la morte: Dino "fatto uccidere dalla moglie". Ma il processo si riapre (Di martedì 25 gennaio 2022) Sonia Bracciale è stata condannata a 21 anni e 2 mesi per concorso in omicidio del marito. A dieci dalla condanna, il processo si riapre: "Abbiamo nuovi elementi che provano la sua innocenza", spiega il suo difensore Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Sonia Bracciale è stata condannata a 21 anni e 2 mesi per concorso in omicidio del marito. A diecicondanna, ilsi: "Abbiamo nuovi elementi che provano la sua innocenza", spiega il suo difensore

Advertising

SonoKlaus : RT @RobertoRenga: Non riesco a dimenticare le botte agli studenti romani che protestavano per la morte di un loro coetaneo. Nella città dei… - Namast70961553 : RT @confundustria: Ieri la Polizia ha attaccato e manganellato chi manifestava per la morte di Lorenzo. Se avessero assaltato la sede dell… - mrbassetti : RT @RobertoRenga: Non riesco a dimenticare le botte agli studenti romani che protestavano per la morte di un loro coetaneo. Nella città dei… - _parthenos : RT @artvhazza: studenti che vanno a protestare per la morte ingiusta di un loro coetaneo di 18 anni durante l’ultimo giorno di alternanza s… - kenzosan100 : RT @confundustria: Ieri la Polizia ha attaccato e manganellato chi manifestava per la morte di Lorenzo. Se avessero assaltato la sede dell… -