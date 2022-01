L' asse tra Salvini e Conte che rischia di spaccare la coalizione sulla scelta per il Quirinale 

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Un sospetto attraversa trasversalmente gli eletti di Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle: l'che si sta creando fra Giuseppee Matteo, dal quale sarebbe nata anche l'idea di una candidatura di Franco Frattini, potrebbe essere uno strumento in mano al leader leghista perlaPd-M5s-Leu. A scandagliare i parlamentari dem e Cinque Stelle, è questo il mood che si ricava. I timori riguardano non solo il futuro della, ma anche la prospettiva di riportare indietro le lancette sul Quirinale: proprio quando una catena di comunicazione fra i due campi in parlamento sembrava essere stata ripristinata, è il ragionamento, ora sidi tornare al muro contro muro.

Advertising

lorepregliasco : Quanto l'ipotesi Frattini (nome - pare - oggetto di colloqui tra Salvini e Conte) è funzionale a spaccare l'asse tr… - telodogratis : L’asse tra Salvini e Conte che rischia di spaccare la coalizione sulla scekta per il Quirinale - happyproudhuman : RT @lorepregliasco: Quanto l'ipotesi Frattini (nome - pare - oggetto di colloqui tra Salvini e Conte) è funzionale a spaccare l'asse tra PD… - LLC0429 : RT @lorepregliasco: Quanto l'ipotesi Frattini (nome - pare - oggetto di colloqui tra Salvini e Conte) è funzionale a spaccare l'asse tra PD… - BomprezziMarco : RT @lorepregliasco: Quanto l'ipotesi Frattini (nome - pare - oggetto di colloqui tra Salvini e Conte) è funzionale a spaccare l'asse tra PD… -

Ultime Notizie dalla rete : asse tra

AGI - Agenzia Italia

... l'che si sta creando fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dal quale sarebbe nata anche l'idea ... 13:01 Italia Viva, ieri nessuna telefonataRenzi e Draghi Non c'è stata una telefonata ieri...Come Roberto Baggio, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa: sarà il quarto grande affare che si concretizzeràl'Torino - Firenze. Viola di rabbia Vlahovic alla Juventus è un affare che ha ...Dopo lo sfregio con danni alle facciate e alle parti laterali della chiesa di sant’Eligio a causa di un rogo per il «cippo di Sant’Antuono», l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” ...Commenta per primo Resta caldo l'asse di mercato tra il Genoa e il Brescia. Dopo aver riportato in Lombardia l'esterno Stefano Sabelli, Francesco Marroccu, ex direttore sportivo dei rossoblù oggi alle ...