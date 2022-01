Italia in lutto, stroncata da un malore improvviso: “Una tragedia straziante” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tragedia a scuola, una ragazza di 12 anni ha un malore in classe durante un'ora di lezione. La studentessa purtroppo non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Mayer. Ha lottato per quattro giorni fra la vita e la morte e ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata la notizia più drammatica, quella che nessuno avrebbe voluto mai sentire. Non ce l’ha fatta la ragazza di 12 anni, la studentessa che frequentava la scuola media Malaparte di via Baldanzi: si è spenta ieri poco prima della 18 nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era arrivata venerdì mattina in condizioni disperate. Nessun segnale di avvertimento Strappata per sempre ai suoi genitori, ai suoi familiari, ai compagni e agli amici. Ha lottato per quattro giorni, attaccata a una macchina, ma poi ha dovuto arrendersi. Troppo profonda e grave l’emorragia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022)a scuola, una ragazza di 12 anni ha unin classe durante un'ora di lezione. La studentessa purtroppo non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Mayer. Ha lottato per quattro giorni fra la vita e la morte e ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata la notizia più drammatica, quella che nessuno avrebbe voluto mai sentire. Non ce l’ha fatta la ragazza di 12 anni, la studentessa che frequentava la scuola media Malaparte di via Baldanzi: si è spenta ieri poco prima della 18 nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era arrivata venerdì mattina in condizioni disperate. Nessun segnale di avvertimento Strappata per sempre ai suoi genitori, ai suoi familiari, ai compagni e agli amici. Ha lottato per quattro giorni, attaccata a una macchina, ma poi ha dovuto arrendersi. Troppo profonda e grave l’emorragia ...

