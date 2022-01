I vergognosi insulti a Berrettini che vola in semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Berrettini batte Monfils al quinto set e si regala per la prima volta la semifinale agli Australian Open dove affronterà Rafael Nadal Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022)batte Monfils al quinto set e si regala per la prima volta laagli Australian Open dove affronterà Rafael Nadal

Advertising

FrederickSeb : Immagina tifare Fiorentina e vedersi i giocatori più forti ogni volta presi dalla Juventus ?? capisco la frustrazion… - Costanzarossa91 : #amici21 le cattiverie e gli insulti che sto vedendo verso Lda sui social sono veramente vergognosi. Un ragazzo di… - PioRusso_79 : Leggo vergognosi insulti nei confronti di #Mattarella da parte di coloro che dicono di voler difendere la… - gials112 : RT @Fede42225540: Ma per favore, la finiamo di nominare la Sorge ogni 2per3 solo per attirare qui qualche suo sostenitore? E soprattutto ba… - vivirossi6 : RT @Fede42225540: Ma per favore, la finiamo di nominare la Sorge ogni 2per3 solo per attirare qui qualche suo sostenitore? E soprattutto ba… -