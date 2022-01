Francia | gli sponsor contro la fusione Tf1-M6

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tf1-M6, anche gli investitori pubblicitari si pronuncianolaItaliaOggi, pagina 18, di Giovanni Galli. Lafra le televisioni francesi Tf1 e M6 non sta trovando il terreno spianato. Gli ultimi a lanciare un grido d’allarme sono stati gli inserzionisti pubblicitari riuniti nell’Union des Marques (Udm), secondo i quali il potere di mercato che raggiungerebbe una tale entità sarebbe troppo alto e non è vero, come sostengono i due gruppi, che ormai la pubblicità televisiva è sostituibile dalla pubblicità digitale e quindi vi sarebbe comunque una piena concorrenza fra altri attori. Per compiere questa operazione, infatti, Tf1 e M6 cercano da maggio 2021 di convincere l’Autorité de la concurrence, il corrispettivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, che i tempi sono cambiati: sono finiti i ...

Advertising

AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - MarcoBellinazzo : Quesito: dove lo sport ha ricevuto aiuti per 8 miliardi e il calcio di vertice prestiti per 600 milioni e 250 milio… - POLITICOit : @Silentes @Asiablog_it Intendi dire che se gli americani hanno tante basi nel mondo allora la Russia deve invadere… - Riccardo_criait : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Oggi tutti i TG raccontavano con enfasi la vendita ad una finanziaria straniera del comprensorio del Sestriere, pure a… - ercorridore : @mariamacina Ma nelle riunioni che contano gli Italiani restano a casa vedi Francia Germania Inghilterra e Stati Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia gli

La Ue resta divisa in attesa del vertice- Germania L'Ucraina "non permetterà a nessuno di ... cheStati Uniti "rimarranno assolutamente impegnati" per bloccare "la Russia in caso di ......Stati Uniti e la Cina. Rivisto al ribasso di 0,4 punti percentuali anche la previsione sulla ... Lasegnerà un +3,5% nel 2022 ( - 0,4%) e un +1,8% nel 2023 (invariata). Per la Spagna è ...La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: l’equivalente dell’Upa francese, ovvero l’associazione degli investitori pubblicitari, non vede di buon occhio il ...Alcuni tifosi francesi hanno insultato e fischiato Berrettini per tutto il match contro Monfils. Lo sfogo del tennista romano contro parte del pubblico ...