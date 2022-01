Edoardo Pesce è Christian: “Spero di essere riuscito ad arricchirlo un po’ e a dargli una tridimensionalità” (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella veste di un supereroe ‘all’amatriciana’, Edoardo Pesce interpreta Christian. Lo scagnozzo di un boss della periferia romana che si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Tutto questo fino a quando non gli compariranno alle mani quelle che sembrano a tutti gli effetti delle stimmate, le ferite dei santi, con le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella veste di un supereroe ‘all’amatriciana’,interpreta. Lo scagnozzo di un boss della periferia romana che si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Tutto questo fino a quando non gli compariranno alle mani quelle che sembrano a tutti gli effetti delle stimmate, le ferite dei santi, con le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Dtti_digitale : Debutterà il 28 gennaio su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, CHRISTIAN, una produzi… - luckyredfilm : RT @nicole__bianchi: ??? 'Christian' la serie tv #SkyOriginal con Edoardo Pesce dal 28/1 @SkyItalia @luckyredfilm - nicole__bianchi : ??? 'Christian' la serie tv #SkyOriginal con Edoardo Pesce dal 28/1 @SkyItalia @luckyredfilm - Affaritaliani : Edoardo Pesce: 'Christian', il mio picchiatore, fa anche ridere - SkyTG24 : Christian, al via il 28 gennaio la serie Sky Original con Edoardo Pesce -