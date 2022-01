Covid, dalla distinzione tra i ricoverati al sistema a colori fino alle quarantene a scuola: le Regioni insistono per modificare le regole (Di martedì 25 gennaio 2022) Addio al sistema a colori, semplificazione delle quarantene scolastiche e distinzione tra ricoverati ‘per’ e ‘con’ Covid. Appena la curva è tornata a calare, le Regioni sono tornate alla carica per stravolgere le regole. Questa volta il passo è ufficiale e deciso all’unanimità: i presidenti hanno infatti preparato un documento da inviare al governo che rappresenta, dice Massimiliano Fedriga, una “piattaforma imprescindibile per il futuro confronto”. Il prossimo passo sarà un vertice in Conferenza Stato-Regioni, rimandata per l’elezione del presidente della Repubblica. Di certo, il passo dei governatori è a 360 gradi e tocca tutti i temi più spinosi delle scorse settimane, compreso quello della pressione ospedaliera. “Superare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Addio al, semplificazione dellescolastiche etra‘per’ e ‘con’. Appena la curva è tornata a calare, lesono tornate alla carica per stravolgere le. Questa volta il passo è ufficiale e deciso all’unanimità: i presidenti hanno infatti preparato un documento da inviare al governo che rappresenta, dice Massimiliano Fedriga, una “piattaforma imprescindibile per il futuro confronto”. Il prossimo passo sarà un vertice in Conferenza Stato-, rimandata per l’elezione del presidente della Repubblica. Di certo, il passo dei governatori è a 360 gradi e tocca tutti i temi più spinosi delle scorse settimane, compreso quello della pressione ospedaliera. “Superare ...

