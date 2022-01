Covid, bambino di 10 anni non vaccinato muore in ospedale a Torino (Di martedì 25 gennaio 2022) "Purtroppo abbiamo constatato il decesso di un bambino affetto da Covid, arrivato ieri e trasferito dall'ospedale di Mondovi'. Non era vaccinato, era in buone considerazioni generali fino a qualche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Purtroppo abbiamo constatato il decesso di unaffetto da, arrivato ieri e trasferito dall'di Mondovi'. Non era, era in buone considerazioni generali fino a qualche ...

TgLa7 : #Covid: bambino dieci anni morto in ospedale a Torino. Un problema non grave di salute aveva tardato il vaccino - HuffPostItalia : Bambino di 10 anni muore di Covid a Torino: non era vaccinato - repubblica : Torino, bambino di 10 anni muore di Covid, non era vaccinato per 'precauzioni di salute' - OperaFisista : Il bambino di Torino morto per una necrosi massiva del tessuto muscolare causata dal Covid - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: Covid: bambino di dieci anni morto in ospedale a Torino. Un problema non grave di salute aveva tardato il vaccino #ANSA… -