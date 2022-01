Con Draghi nessuna trattativa in corso | voci irrispettose su Salvini | la nota della Lega terremota la corsa al Colle | le ipotesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) E nella mattinata del secondo giorno di voto quirinalizio piovve la smentita. Si torna all'incontro di ieri tra Marioe Matteo, un vertice a sorpresa, quello da cui "il premier ha iniziato a trattare", così come da boatos parlamentari. Vertice confermato sia dallasia da Palazzo Chigi, tramite un chiarissimo "no comment". Già, la smentita infatti non riguarda l'incontro in sé, ma i contenuti dell'incontro. La, in una, fa sapere che "non è inalcunatra il senatore Matteoe il presidente del Consiglio Marioa proposito di un presunto rimpasto". E ancora, aggiungono dal Carroccio: "È infondato e irrispettoso per il senatoree per il presidente ...