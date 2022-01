Australian Open | Shapovalov si scaglia contro l’arbitro | «Siete tutti corrotti» – Il video

(Di martedì 25 gennaio 2022) Fanno rumore le parole rivolte alda Denisdurante il match deglipersoRafael Nadal. Al termine del primo set,si è lamentato con il direttore di gara per il fatto che Nadal avrebbe perso troppo tempo tra un servizio e l’altro: «Hai visto a lungo l’orologio e lui non è ancora pronto per giocare. Devi richiamarlo». Il tennista canadese si è poi lasciato andare per due volte ad accuse più pesanti: «!». Subito dopo il game successivo i due tennisti si sono chiariti, con la partita che è poi terminata 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 a favore dello spagnolo. Subito dopo la garasi è presentato in conferenza stampa deluso e arrabbiato per il ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Pietro67668252 : RT @ItaliaTeam_it: MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e trion… - hiitslud : RT @ItaliaTeam_it: MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e trion… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sky Sport

Matteo Berrettini è in forma strepitosa, batte tre set a due Gael Monfils e vola in semifinale agli. Dopo aver vinto i primi due set per 6 - 4, il tennista romano subisce il ritorno del francese che si porta a casa terzo e quarto set con il punteggio di 6 - 3. Nel quinto parziale, ...Matteo Berrettini eterno: lotta per 5 set e batte un indiavolato Monfils , conquistando la prima storica semifinale per un giocatore italiano agli, un torneo che esiste da 177 anni. Il campione azzurro esce vincitore da una battaglia lunga quasi 4 ore , riuscendo a reagire nel quinto set, quando ormai tutto sembrava andare dalla ...Il 25enne romano, testa di serie n.7, ha vinto una maratona contro il francese Gael Monfils, n.17 del seeding, imponendosi al 5° set dopo 3 ore e 52' di battaglia Avanti per due partite, entrambe vint ...Matteo Berrettini si è qualificato per la sua prima semifinale agli Australian Open, primo Slam del 2022 in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Nei quarti il 25enne romano ...