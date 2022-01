Ashleigh Barty: “Sono riuscita ad essere sempre aggressiva con il dritto e con il servizio” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ashleigh Barty show agli Australian Open 2022. Dopo le nette vittorie dei primi quattro turni, la numero 1 al mondo ha demolito anche la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 6-2 6-0 in appena un’ora e 3 minuti e si è regalata la semifinale contro la statunitense Madison Keys. A fine partita la tennista di casa ha espresso tutta la sua felicità: “Sono contenta di come ho giocato. Sono riuscita ad essere sempre aggressiva con il dritto e con il servizio. Non mi Sono fatta problemi pur avendo mancato qualche dritto perché stavo facendo la cosa giusta“. Australian Open 2022: Ashleigh Barty demolisce Pegula ed accede alle ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)show agli Australian Open 2022. Dopo le nette vittorie dei primi quattro turni, la numero 1 al mondo ha demolito anche la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 6-2 6-0 in appena un’ora e 3 minuti e si è regalata la semifinale contro la statunitense Madison Keys. A fine partita la tennista di casa ha espresso tutta la sua felicità: “contenta di come ho giocato.adcon ile con il. Non mifatta problemi pur avendo mancato qualcheperché stavo facendo la cosa giusta“. Australian Open 2022:demolisce Pegula ed accede alle ...

