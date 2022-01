Ascolti tv ieri | lunedì 24 gennaio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

Mar83056599 : RT @nina_1_7_: Ieri sera boom di ascolti in seconda serata per Mediaset Extra dalle 22.30 alle 2 con quasi il 3% di share...indovina grazie… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 23 gennaio 2022, La Sposa 28.7%, Avanti un altro 11.5% - barbarathelife : RT @durso_club: Il costoso AUA pure di sera, dalla media disastrosa del 2021 del 13%, riesce persino a fare peggio, ieri al 11,4% 'Siamo… - carlo234556 : @FabioTraversa Visti anche gli ascolti di ieri funziona - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 23 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

16.30 - La Cei lancia un appello al Parlamento affinché, nelle elezioni per il Quirinale, "... il deputato scomparso. 13.18 - Sono "tra i 12 e i 15" i Grandi elettori contagiati o in ......alto verso il finale di stagione fissato per domenica prossima senza mai perdere terreno in.successo è sotto gli occhi di tutti così come le emozioni che la fiction ci ha saputo regalare...Ascolti tv ieri sera, lunedì 24 gennaio 2022, dati auditel e lo share: chi ha vinto Grande Fratello VIP o Non mi lasciare su Rai 1?(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Cei lancia un appello al Parlamento affinché ascolti, nelle elezioni per il Quirinale, "il desiderio di unità" che arriva dal Paese. "L'ascolto della realtà non è ...