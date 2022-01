Amore: come capire se gli piaci veramente! (Di martedì 25 gennaio 2022) State conoscendo un ragazzo e siete pervase dal dubbio che sia sinceramente preso da voi o meno? Scopriamo insieme le sue vere intenzioni. Oggi parliamo del dubbio amletico che ci ha annebbiato la mente almeno una volta nella vita: “Gli piacerò veramente?”. E’ una domanda che ognuna di noi ha avuto occasione di porgersi (a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 25 gennaio 2022) State conoscendo un ragazzo e siete pervase dal dubbio che sia sinceramente preso da voi o meno? Scopriamo insieme le sue vere intenzioni. Oggi parliamo del dubbio amletico che ci ha annebbiato la mente almeno una volta nella vita: “Gli piacerò veramente?”. E’ una domanda che ognuna di noi ha avuto occasione di porgersi (a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RaiTre : 'Ma non confondere. L'amore e l'innamoramento. Che oramai non è più tempo' Per due che come noi, il duetto di… - ariannaferri11 : @genspect Dal mio umile punto di vista da madre l'ho visto come trampolino di lancio verso la medicalizzazione a vi… - semprelibri : RT @AnnaShi60491189: ??'Rimani fluente come un fiume, cristallizzati ma rimani un vagabondo! La vita è misteriosa, mai confusionaria. La pro… - raff35465625 : @CIUGLIA In effetti ha ragione….basta… anche miriana era sotto le coperte con Biagio e ha detto che c è stato qlc…t… - Cesca1973 : Uno dei momenti più belli del #gfvip grazie a #davide e alla sua famiglia per aver ricordato i valori di unione amo… -