Aggressioni in piazza Duomo, ci sono i primi indagati per le violenze sulle ragazze tedesche (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono i primi indagati per le Aggressioni nei confronti di due ragazze tedesche a Milano, in piazza Duomo, nella notte di Capodanno. Gli indagati sono tre ragazzi italiani di origine marocchina. Altri due ragazzi di nazionalità marocchina con permesso di soggiorno e in età compresa tra i 19 e i 24 anni sono stati perquisiti oggi, 25 gennaio. Secondo le testimonianze raccolte, le studentesse sono state trattate dal «branco» come «merce». I giovani, mentre si consumavano le violenze, dicevano tra loro «passamela a me, quella dalla a me». Stando alla deposizione di una delle giovani aggredite e alle successive audizioni, le vittime accertate delle ...

