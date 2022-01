Tsitsipas: 'Berrettini e Sinner? Io li vedo così' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev se la cavano dopo due battaglie durissime. Il greco, in particolare, la spunta al quinto contro Taylor Fritz. E dice la sua sui due azzurri, con un po' di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stefanose Daniil Medvedev se la cavano dopo due battaglie durissime. Il greco, in particolare, la spunta al quinto contro Taylor Fritz. E dice la sua sui due azzurri, con un po' di ...

Advertising

WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Eurosport_IT : Che dite: possiamo sognare l'impresa? ?????? ???? Monfils ?? Berrettini ???? ???? Sinner ?? Tsitsipas ???? #EurosportTENNIS |… - FiorinoLuca : Quarti di finale agli #AusOpen Berrettini ???? vs Monfils ???? Nadal ???? vs Shapovalov ???? Sinner ???? vs Tsitsipas ????… - falaferr : RT @delinquentweet: ?? I quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini ???? Monfils ???? Shapovalov ???? Nadal ???? Sinner ???? Tsitsipas… - Fprime86 : RT @LorenzoAndreol4: #Tsitsipas su #Berrettini e #Sinner ??? 'Matteo ha un servizio migliore e con il quale ottiene più punti. Jannik è un… -