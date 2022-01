Sosta in Serie A: Ecco perchè non si gioca (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sosta in Serie A, il campionato riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio. Ecco il motivo dello stop. Penultima Sosta della Serie A 2021/2022. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il campionato va in vacanza per due settimane. Si tratta della penultima Sosta prevista per la stagione 2021/2022, con l’ultima che andrà invece in scena a fine marzo per consentire le qualificazioni ai Mondiali qatarioti. I Mondiali 2022 si avvicinano a grandi passi e con essi il quadro delle qualificate: solamente una piccola parte delle Nazionali ha strappato il pass per la prossima competizione e nei prossimi mesi si decideranno le rimanenti. A cominciare dalle gare invernali. Sosta Serie A: I MOTIVI Il motivo della Sosta in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 gennaio 2022)inA, il campionato riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio.il motivo dello stop. PenultimadellaA 2021/2022. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il campionato va in vacanza per due settimane. Si tratta della penultimaprevista per la stagione 2021/2022, con l’ultima che andrà invece in scena a fine marzo per consentire le qualificazioni ai Mondiali qatarioti. I Mondiali 2022 si avvicinano a grandi passi e con essi il quadro delle qualificate: solamente una piccola parte delle Nazionali ha strappato il pass per la prossima competizione e nei prossimi mesi si decideranno le rimanenti. A cominciare dalle gare invernali.A: I MOTIVI Il motivo dellain ...

Advertising

napolipiucom : Sosta in Serie A: Ecco perchè non si gioca #Calciomercato #serieA #ForzaNapoliSempre - filadelfo72 : Serie A 2022 23esima giornata: risultati finali, classifica e quando si riparte dopo la sosta - Mr_PeanutB : RT @jo19N26: Menomale che non li abbiamo affrontati dopo la sosta ed il mercato di Gennaio, se no invece di sogliole e pezzogne, ci toccava… - umbertocipolla : @Matteo40019584 @CB_Ignoranza Il livello della Serie A è molto alto, e questo non cambia mica per uno 0-0 scialbo t… - MilanistThe : Meno male che è arrivata la sosta va e finisce il calciomercato. Stacchiamo da questa merda di serie A e mercato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sosta Serie Borgo, si ricomincia. E alla fine arriva il Forlì ...della 16a giornata del girone D di Serie D tra Borgo San Donnino e Forlì, in campo mercoledì 26 gennaio (ore 14.30) al "Ballotta". Battuto per 3 - 0 dal Ravenna nell'ultimo impegno prima della sosta ...

Vlahovic, Juve allo scoperto: ora palla a Dusan In ottica Juventus sarà più una sosta per il mercato . Con tante, tante, tante energie (ed eventualmente tanti milioni di euro) investiti per sistemare tutta una serie di situazioni che potrebbero ...

Weekend 29-30 Gennaio: perché c'è la sosta in Serie A? Goal.com Sosta in Serie A: Ecco perchè non si gioca Sosta in serie A, il campionato riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio. Ecco il motivo dello stop. Penultima sosta della Serie A 2021/2022. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il ...

Vlahovic, Juve allo scoperto: ora palla a Dusan Nella dirigenza bianconera sono tutti d'accordo: per il bomber della Fiorentina vale la pena fare un investimento e uno sforzo ...

...della 16a giornata del girone D diD tra Borgo San Donnino e Forlì, in campo mercoledì 26 gennaio (ore 14.30) al "Ballotta". Battuto per 3 - 0 dal Ravenna nell'ultimo impegno prima della...In ottica Juventus sarà più unaper il mercato . Con tante, tante, tante energie (ed eventualmente tanti milioni di euro) investiti per sistemare tutta unadi situazioni che potrebbero ...Sosta in serie A, il campionato riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio. Ecco il motivo dello stop. Penultima sosta della Serie A 2021/2022. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il ...Nella dirigenza bianconera sono tutti d'accordo: per il bomber della Fiorentina vale la pena fare un investimento e uno sforzo ...