Sebastien Ogier | le parole su Loeb | “Felice di condividere il podio con te”

Il pilota Ford è stato il primo degli umani alle spalle dei due extraterrestriLoeb e, ma il ritardo è pesantissimo: quasi 100 secondi, 1'39 8 per l'esattezza. Peggio ha ...... i francesiLoeb e. Questa volta l'ha spuntata il primo, 48 anni, sulla Ford Puma navigata da Isabelle Galmiche davanti per 10 5 al campione del mondo in carica su Toyota ...Una partenza a razzo per M-Sport nella stagione 2022 del WRC: tra la vittoria di Loeb e i piazzamenti di Breen e Greensmith, la prima conferma della bontà del lavoro sulla Ford Puma Rally1 Diciamoci ...Un successo che sorprende ancora di più se si pensa al poco tempo avuto da Loeb e Galmiche per prepararsi alla gara, con il francese di ritorno dalla Dakar dove - solo dieci giorni fa - ha ottenuto il ...