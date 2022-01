Sci alpino | startlist Slalom Schladming 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Grande attesa aper il sestospeciale stagionale valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2021-. Sulla Planai andrà in scena la consueta “Night Race”, che in questo caso rappresenta anche l’ultimo confronto tra i pali stretti per gli specialisti prima dei Giochi Olimpici di Pechino. Fari puntati in casa Italia sulle carte da podio Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, che partiranno rispettivamente per 13° e 17° nella prima manche. In gara tra gli azzurri anche Manfred Moelgg (20), Tommaso Sala (23), Simon Maurberger (28), Stefano Gross (29) e Hans Vaccari (64). Lomaschile sulla Planai verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in direttasu Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, ...