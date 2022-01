Quirinale, fumata nera al primo scrutinio. L'incontro Salvini-Letta apre il dialogo (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Iniziate a Montecitorio le operazioni di voto volte ad accogliere i 1008 grandi elettori per dare il via al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Per l'occasione è stato nuovamente 'liberato' il Transatlantico, noto anche come il corridoio dei passi perduti, dopo che nelle settimane precedenti era stato di nuovo trasformato in un prolungamento dell'Aula e quindi interdetto ai giornalisti. Alcuni maxi schermi sono stati posizionati nei punti strategici del lungo corridoio, così da consentire a tutti di poter assistere alle operazioni di voto. All'esterno del Transatlantico, nel cortile, è stato invece allestito un maxi gazebo, cosi' da consentire sempre ai grandi elettori e ai giornalisti di avere piu' spazio ed evitare assembramenti. In via della Missione, nel parcheggio esterno, è tutto pronto per accogliere i grandi ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Iniziate a Montecitorio le operazioni di voto volte ad accogliere i 1008 grandi elettori per dare il via alper l'elezione del presidente della Repubblica. Per l'occasione è stato nuovamente 'liberato' il Transatlantico, noto anche come il corridoio dei passi perduti, dopo che nelle settimane precedenti era stato di nuovo trasformato in un prolungamento dell'Aula e quindi interdetto ai giornalisti. Alcuni maxi schermi sono stati posizionati nei punti strategici del lungo corridoio, così da consentire a tutti di poter assistere alle operazioni di voto. All'esterno del Transatlantico, nel cortile, è stato invece allestito un maxi gazebo, cosi' da consentire sempre ai grandi elettori e ai giornalisti di avere piu' spazio ed evitare assembramenti. In via della Missione, nel parcheggio esterno, è tutto pronto per accogliere i grandi ...

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Fumata nera per il Colle,alla Camera prevale scheda bianca. Non viene raggiunto il quorum. Vot… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | FLASH Fumata nera per il Colle alla Camera prevale scheda bianca. Non viene raggiunto il quorum #ANSA #Quirinale2022 - News24_it : Quirinale, fumata nera al primo scrutinio. L'incontro Salvini-Letta apre il dialogo - AGI - Agenzia Italia - MandronePeppe : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Fumata nera per il Colle,alla Camera prevale scheda bianca. Non viene raggiunto il quorum. Voti in o… -