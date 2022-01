PSG-Reims 4-0 | gol e highlights | in rete anche Verratti e Ramos | VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un gol e mezzo per Marco, centrocampista della Nazionale Italiana, in occasione di PSG-4-0, partita della 22^ giornata di Ligue 1. Primaper Sergio, ex difensore del Real Madrid, alle prese con tanti problemi fisici

Advertising

ElNacionalWeb : #24Ene | El portero Gianluigi Donnarumma baja con el PSG contra el Reims ? - ElNacionalWeb : #24Ene | El portero Gianluigi Donnarumma baja con el PSG contra el Reims ? - ElNacionalWeb : #24Ene | El portero Gianluigi Donnarumma baja con el PSG contra el Reims ? - KALYAMPUDI1 : PSG Vs Reims Ligue 1, Matchday 22 Final Score : 4-0 PSG Scorers: Marco Verratti 44' Sergio Ramos 62' Wout Faes 67'(… - ElNacionalWeb : #24Ene | El portero Gianluigi Donnarumma baja con el PSG contra el Reims ? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Reims

...italiano dei parigini è stato autentico protagonista nella serata dei francesi contro il. ... Per ilanche la festa per la prima rete di Sergio Ramos anche se tutta l'attenzione è andata ...Ilche schierava Icardi al centro dell'attacco, ha vinto per 4 - 0 contro il, riportando a +11 il vantaggio sul Nizza secondo in ...Sergio Ramos ha segnato ieri sera il suo primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain. L'ha fatto contro il Reims e ha esultato in maniera decisamente ...Seconda vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Psg capolista, che stende in casa il Reims e conserva 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Formazione di Pochettino avanti al 44’ grazie a V ...