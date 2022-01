Perifano e la nota di ‘Noi di Centro’ | “Indifferente al loro livore”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito breve dichiarazione di Luigi Diego, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’, in risposta allastampa diffusa nel pomeriggio (leggi qui) dadi. “Non ho tempo da perdere con le sciocchezze che sfornano a ripetizione gli addetti stampa del Partito di Mastella. Ilpersonale che manifestano continuamente nei miei confronti mi lascia totalmente.Nè mi illudo che la discussione possa elevarsi di tono e incentrarsi su questioni più serie”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

