Osimhen | l’esperto gela i tifosi | l’annuncio spiazza il club

Leggi su serieanews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mental coach ha le idee chiare: l’attaccante nigeriano,, ha una grande voglia di rivalsa ma deve dosare la frenesia Ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha parlato Mauro Pepe, mental coach esperto che lavora per far sì che le persone possano rendere al 100%. In particolare il suo discorso ha fatto riferimento a un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.