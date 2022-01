Nel rebus Quirinale la saggezza dei padri costituenti. Scrive Polillo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si dice che l’elezione del Presidente della Repubblica rappresenti il momento più alto della densità politica. In quel collegio anomalo di 1007 grandi elettori conterà solo la capacità dei singoli protagonisti di giungere ad una soluzione di compromesso e mediazione. Puro gioco tattico, come ha spiegato Matteo Renzi nella sua intervista a Lucia Annunziata. Solo leggermente più sofisticata la posizione di Ezio Mauro: anche lui convinto che quel collegio dovesse rappresentare il necessario diaframma tra la più alta carica dello Stato ed il popolo sovrano. Durante i lavori dell’Assemblea costituente, l’articolo 83, che preScrive le modalità da seguire per l’elezione del Presidente della Repubblica, fu oggetto di un dibattito approfondito. Si partì dal famoso ordine del giorno dell’on. Perassi in cui si escludeva l’ipotesi di un governo presidenziale o “dittatoriale” non ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si dice che l’elezione del Presidente della Repubblica rappresenti il momento più alto della densità politica. In quel collegio anomalo di 1007 grandi elettori conterà solo la capacità dei singoli protagonisti di giungere ad una soluzione di compromesso e mediazione. Puro gioco tattico, come ha spiegato Matteo Renzi nella sua intervista a Lucia Annunziata. Solo leggermente più sofisticata la posizione di Ezio Mauro: anche lui convinto che quel collegio dovesse rappresentare il necessario diaframma tra la più alta carica dello Stato ed il popolo sovrano. Durante i lavori dell’Assemblea costituente, l’articolo 83, che prele modalità da seguire per l’elezione del Presidente della Repubblica, fu oggetto di un dibattito approfondito. Si partì dal famoso ordine del giorno dell’on. Perassi in cui si escludeva l’ipotesi di un governo presidenziale o “dittatoriale” non ...

