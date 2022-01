Meta - Facebook | la genesi del metaverso è il supercomputer Rsc | sarà il più grande e più veloce mai costruito

Advertising

CorriereQ : Meta-Facebook progetta supercomputer per l’AI e metaverso - DoctorBrs : RT @parallelecinico: Questo stesso tweet, pubblicato su Facebook 20 minuti fa, in 5 minuti aveva 300 commenti la metà dei quali di gente ch… - _ControTendenza : Supercomputer AI di Meta per il metaverso di domani: sarà il più potente di sempre - giammag : Ogni tanto rientro su quella fetta dell'ecosistema #Meta che si chiama #Facebook ... la città deserta e desolata co… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Meta-Facebook progetta supercomputer per l'AI e metaverso) è stato pubblicato su Carlo Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Meta Facebook

ha annunciato di aver progettato e costruito AI Research SuperCluster (Rsc), 'il supercomputer per l'Intelligenza Artificiale che, una volta completato entro la metà del 2022, sarà ...Subscribe to Notifications Opt - out from Notifications Looks like you have blocked notifications!Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Auto Elettriche e Hybrid Ultimi ...Meta-Facebook ha annunciato di aver progettato e costruito AI Research SuperCluster (Rsc), «il supercomputer per l'Intelligenza Artificiale che, una volta completato entro ...Meta ha presentato il più potente supercomputer al mondo pensato per l'intelligenza artificiale (IA), da 5 exaFLOPS di potenza ...