Messico: uccisa a Tijuana la giornalista Maria de Lourdes Maldonado Lopez , aveva subito minacce (Di lunedì 24 gennaio 2022) La polizia indaga sulla scena del crimine dove e' stato ritrovato il corpo della giornalista locale di Tijuana Lourdes Maldonado. Le forze dell'ordine cercano nuovi indizi fuori dalla casa della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La polizia indaga sulla scena del crimine dove e' stato ritrovato il corpo dellalocale di. Le forze dell'ordine cercano nuovi indizi fuori dalla casa della ...

exile5630830611 : RT @ElisaNorio: Nel 2019 la giornalista #LourdesMaldonado disse al Presidente del #Messico @lopezobrador_ che temeva per la sua vita avend… - jacopogiliberto : RT @AntonioTalia: Lourdes Maldonado López è la seconda giornalista uccisa a #Tijuana in una settimana. Il #Messico è completamente fuori c… - marcoleofrigio : RT @ElisaNorio: Nel 2019 la giornalista #LourdesMaldonado disse al Presidente del #Messico @lopezobrador_ che temeva per la sua vita avend… - ElisaNorio : RT @AntonioTalia: Lourdes Maldonado López è la seconda giornalista uccisa a #Tijuana in una settimana. Il #Messico è completamente fuori c… - Idl3 : RT @AntonioTalia: Lourdes Maldonado López è la seconda giornalista uccisa a #Tijuana in una settimana. Il #Messico è completamente fuori c… -